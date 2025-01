Anteprima24.it - Ente Geopaleontologico di Pietraroja, Ciaburri designato nell’assemblea dal Ministero

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCon decreto deldella Cultura il dott. Gianmariamichele, vienequale rappresentante della scrivamministrazione all’ interno dell’ assemblea del consorzio di gestione dell’di.“Sono lusingato che il Governo per suo tramite ildella Cultura abbia voluto affidarmi la fiducia per ricoprire un incarico di responsabilità, – così Gianmariamicheleha commentato la nomina – soprattutto verso i cittadini che da anni attendono che il Consorziodiventi una concreta realtà per la provincia di Benevento. Voglio ringraziare chi ha inteso porre la fiducia sulla mia persona: il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli e il Senatore Matera. Entrambi da due anni stanno lavorando in modo estenuante per riportare il territorio sannita all’ interno delle priorità dell’agenda di Governo.