Aiuti umanitari all’Ucraina | torna in campo CSV Irpinia Sannio

Tempo di lettura: 2 minutiIl CSVETS con le associazioni delle province di Avellino e Benevento rinnova il proprio impegno per sostenere la popolazione ucraina in questa fase di grave emergenzaa. A tre anni di distanza dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il Centro Servizi per il Volontariato prosegue nelle attività di raccolta di beni di prima necessità nel segno di una cultura del dono che si fa azione concreta di solidarietà, nei confronti delle popolazioni in difficoltà, e quindi missione, con il viaggio che il prossimo 27 febbraio vedrà una delegazione di volontari direcarsi al fronte per consegnare due ambulanze e tutto il materiale frutto della campagna di raccolta lanciata nella giornata di ieri e che andrà avanti fino al prossimo 20 febbraio.