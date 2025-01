Fiumicino inaugura impianto fotovoltaico più grande in scalo Europa

Leggi su Ildenaro.it

, 20 gen. (askanews) – L’aeroporto diil suocon 55 mila pannelli solari per una potenza di 22 MWp, destinato a produrre energia elettrica per l’autoconsumo dello. “E’ per noi un progetto non solo industriale ma anche iconico – ha detto l’ad di AdR, Marco Troncone – per il nostro impegno sulla sostenibilità. Questo progetto dà una grossa spallata alla decarbonizzazione con un abbattimento di 11mila tonnellate di CO2 all’anno”. La nuova infrastruttura, progettata da Aeroporti di Roma e realizzata da Enel in collaborazione con Circet, tramite appalto integrato affidato a seguito di una gara pubblica europea, si estende per quasi 2,5 km ed è composta da circa 55mila pannelli in silicio monocristallino che, grazie ad una potenza di 22 MWp,consentiranno allodi produrre annualmente energia elettrica per più di 30 milioni di kWh.