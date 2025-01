Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start Ruhpolding 2025 in DIRETTA: Giacomel sensazionale. L’azzurro trova lo zero ed ipoteca la vittoria

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 15.0013.03 Rifornimento perche è ancora bene in spinta.13.02 Non guadagna Laegrid, ma il margine non dà ancora sicurezza a.13.01 SESSIONE SPAZIALEEEE!! In piediha sparato in 18.3 ed è stato il più veloce di tutti. FAVOLOSO!!13.00 HATO LATOMMASO! L’unico rivale traed il successo è Sturla Holm Laegrid, che ha circa 10? di ritardo.12.59 Un errore per J.Boe, Laegridlo. Il norvegese ha 9.3 secondi di ritardo da.12.59OOOOOOOOOO!!!! Poligono perfetto di Tommasoche è in testa dopo l’ultimo poligono.12.59 QUARTO POLIGONO:entra in testa e sparerà in prima piazzola. Laegrid ha un distacco di 5.