Conte insultava Lukaku per portarlo alla forma perfetta Sky

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha parlato di Antonioe la scelta di casa a Napoli nel post partita della sfida contro l’Atalanta«abita dietro piazza dei Martiri, la mattina scende e va a fare colazione nel cuore della città. Non ricordo in tutti questi anni la scelta di un allenatore del Napoli andare a vivere al centro della città, lui percepisce e vive quotidianamente l’amore dei tifosi. Si è subito immerso in questa sua nuova avventura con carica e determinazione».Ugolini ha poi svelato il trucchetto usato daconche lo avvicina ai metodi della Maccarani«Il regime alimentare dei calciatori del Napoli è seguito con molta attenzione, ma quello diin maniera particolare. Ogni volta che si pesava, c’erache gli metteva 2-3 kg in più per poi “insultarlo” e recriminare che avesse fatto qualche sgarro persempre di più»L'articoloper(Sky) ilNapolista.