Harry e Megan contro Zuckerberg | una rivoluzione sui social?

Nel gennaio 2025, Meta, la compagnia di Mark, ha annunciato un’importante modifica delle sue politiche di fact-checking su Facebook e Instagram. L’azienda ha deciso di abbandonare il sistema di verifica dei fatti, sostituendolo con le “community notes“, in cui le correzioni sono lasciate alla responsabilità degli utenti. La decisione ha scatenato un acceso dibattito su come la modifica possa influenzare la qualità delle informazioni online, e tra i principali critici spiccano i duchi di Sussex,e Meghan.Cos’è successoIn un’aspra lettera aperta indirizzata a Mark, i duchi di Sussex hanno espresso preoccupazione per il cambiamento delle politiche di Meta, accusando l’azienda di minare la libertà di espressione e di favorire la diffusione di disinformazione.