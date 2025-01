Thesocialpost.it - Papa Francesco torna in tv: sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa

Leggi su Thesocialpost.it

Nonostante un piccolo incidente domestico proprio in queste ore, che ha provocato una piccola contusione al braccio,ha deciso di replicare un importante passaggio, particolarmente atteso dai fedeli: il pontefice ha infatti deciso di volerre in televisione e ha scelto, come già successo in passato, il programma Cheche Fa.Leggi anche: Tregua Hamas-Israele, arriva l’improvvisa doccia fredda: l’accordo rischia di saltare, cosa succedeLa ripresa dello show di, dopo la pausa natalizia, potrà contare non solo sull’ospitata di Cecilia Sala ma anche e soprattutto sulla presenza di. Sua Santità tornerà sul Nove ad un anno circa di distanza dall’ultimo incontro virtuale con. Lo stesso conduttore ha annunciato la notizia sui social: l’appuntamento è per domenica prossima, 19 gennaio 2025, a partire dalle 20 sull’ammiraglia di Warner Bros.