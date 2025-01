Finalmente la tregua ma quanto durerà? Chi vivrà vedrà

Leggi su Ildenaro.it

Così, in Israele e dintorni da ora i cannoni taceranno (fin quando?), e lo stesso faranno anche le altre armi. È stata una trattativa lunga e disordinata, quella tra le parti coinvolte nel conflitto mediorientale. Tenuti nel dovuto conto gli ostacoli accumulati nel tempo che si frapponevano a un’intesa del genere, si finisce con il dare per credibile un’idea. Essa vorrebbe che, oltre alla notevole abilità dei negoziatori dall’una parte e dall’altra, molto abbia giocato la buona sorte. Si, proprio la dea bendata, che, descritta come un personaggio di film per ragazzi, in realtà non esiste. Anche se talvolta manda all’umanità segni di sé che non trovano spiegazione razionale. Ciò avverrebbe almeno nei confronti dei comuni mortali. Da subito dovrebbero iniziare i negoziati per tentare di raggiungere i risultati appena ipotizzati.