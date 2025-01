Dilei.it - Chi è Matilde Caru, nuova presunta fiamma di Fedez

torna a far parlare di sé, e questa volta non è per unahit o un gesto polemico sui social. Al centro dell’attenzione c’è, la ragazza che ormai tutti indicano come la sua. Giovane, misteriosa e apparentemente estranea al mondo dello spettacolo,è diventata l’oggetto di curiosità non solo per i fan del rapper, ma anche per gli appassionati di gossip. Ma chi è davvero? E cosa sappiamo del legame che la unisce a?Chi èdiClasse 2005,ha 19 anni e vive a Milano. Nonostante la giovane età, sembra già avere le idee chiare sul mantenere la propria privacy. I suoi profili social sono rigorosamente privati, ma questo non ha impedito a qualche informazione di trapelare. Alcune foto della ragazza hanno iniziato a circolare, e su Instagram sono stati notati diversi “mi piace” diai suoi post.