Lettera43.it - Mbappé-Psg, la Uefa non ha ricevuto ancora i documenti sul caso

Leggi su Lettera43.it

Ilfra il calciatore francese Kyliane il Paris Sain-Germain, sua ex squadra, è tutt’altro che chiuso. Secondo il quotidiano transalpino L’Equipe, infatti, la Federcalcio locale o FFF non hatrasmesso alcuna documentazione allain merito alla vicenda dei 55 milioni di euro che il fuoriclasse del Real Madrid e della Nazionale chiede al club fra stipendi arretrati e bonus. Si tratta di un dettaglio piuttosto importante venuto alla luce dopo un’esplicita domanda della legale di, Delphine Verheyden. La stessa Federcalcio francese infatti funge da intermediario con il massimo organo europeo del calcio, che attende un pronunciamento definitivo delle autorità nazionali prima di intervenire. Fin quando non riceverà tutti i dettagli, non potrà procedere con un eventuale provvedimento nei confronti del club di Nasser Al Khelaifi.