I risultati della Meloni all’estero con diverse posizioni nel Governo

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 14 gennaio all’internorubrica SpigolatureTutto nel giro di poche ore: la Premier vola a sorpresa in Florida, a Mara-a Lago, da Trump (presidente americano fra sei giorni) e, sarà stata pure una “fortunata coincidenza”, l’Iran cede sùbito alla pressione congiunta di, Diplomazia, Servizi segreti: Cecilia Sala torna libera in Italia dopo una allucinante e spietata prigionia. “E’ il successo di una leader che sa guidare il Sistema”. Difficile non essere d’accordo con l’editoriale di Roberto Napoletano che, da quando si è insediato nella direzione del “Mattino”, cerca di dimostrare che un nuovo paradigma, nel dar conto delle vicende nazionali ed estere, è più che legittimo quando si tratta di delineare le prospettive del nostro Mezzogiorno.