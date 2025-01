Inter-news.it - Inter, andamento dei prestiti: Stankovic ancora eroico, Akinsanmiro shock

Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Filipsi segnalauna volta come il migliore in campo del Venezia, anche contro i nerazzurri. In Serie B Ebenezerè protagonista di un increscioso episodio di razzismo.RIEPILOGO– In questo turno di Serie A Filipsfida il suo passato. O forse sarebbe più opportuno dire “futuro”, viste le prestazioni che il figlio d’arte sta mettendo in mostra con la maglia del Venezia. Anche contro l’, il portiere classe 2002 è il migliore in campo, autore di almeno 5 parate decisive per evitare a Lautaro Martinez e compagni di arrotondare il risultato. Invece Sebastiano Esposito, che sfiderà l’domenica prossima a San Siro (ore 20.45), cade in casa come tutto l’Empoli contro il Lecce (1-3).