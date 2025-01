Lanazione.it - Dal calcetto un ecografo per la Pediatria pisana: l’iniziativa solidale targata Aoup

Pisa, 14 gennaio 2025 – Ancora calcio e solidarietà. Dopo la partita del cuore all’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani fra la Nazionale italiana cantanti e la Nazionale Calcio tv scese in campo a novembre per sostenere i progetti per l’infanzia del Movimento Shalom e acquistare un monitor amagnetico per una Rmn dell’, adesso tocca albenefico. Il 13 gennaio è cominciata infatti, alle 20, al circolo sportivo Five to Five di Asciano Pisano (San Giuliano Terme), la seconda edizione del torneo di calcio a 5 fra operatori sanitari di Cisanello e Santa Chiara, patrocinato dall’e organizzato da Francesco Dattolo e Massimiliano Cacciatore. Quindici squadre, suddivise per specialità (specializzandi, strutturati, infermieri, oss) si sfideranno in due gironi (A e B) fino a fine febbraio, dopodiché in primavera si terranno quarti, semifinale e finale.