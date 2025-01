Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, buona la prima per Berrettini: sconfitto Norrie, l’azzurro affronterà Rune nel secondo turno

Il giorno dopo il successo di Jannik Sinner contro Jarry, inizia col piede giusto anche l’avventura di Matteoagliha battuto in 4 set il tennista britannico Cameron. Il numero 34 del ranking AtpnelHolger, tennista danese, numero 13 al mondo.Un match durato circa 3 ore quello della Kia Arena, in cui la strategia di sfruttare la velocità del cementoo ha ripagato The Hammer.è stato battuto per 6-7, 6-4, 6-1, 6-3. Dopo aver perso il primo set, il tennista romano è stato artefice di una grande rimonta culminata con la vittoria finale e il passaggio del. Il semifinalista dell’del 2022 ha terminato l’incontro con 32 ace e ben 63 vincenti, con il 70% di prime in campo e una resa dell’85%.