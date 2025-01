Ilfattoquotidiano.it - “Ti vedo rincogl**nito, sono preoccupata. Stai bene amore?”: Mara Venier allarmata per i vuoti di memoria improvvisi di Giucas Casella. E lui casca dalla sedia

Panico in studio a “Domenica In“, ieri pomeriggio. Tra gli ospiti del contenitore domenicale, condotto da, c’era ancheche ha suscitato qualche preoccupazione in. L’illusionista, infatti, non riusciva a rispondere a delle domande perdi. Tra l’altro, essendo una puntata dedicata alle coppie e ai segni zodiacali, astate rivolte dei questionari semplici, in merito alla compagna Valeria. Ma niente da fare,non ricordava nemmeno il primo incontro. “, non ricordo”, ha detto più volte.Però Valeria ha risposto prontamente: “Ci siamo incontrati nel corso di una premiazione a Chianciano, io facevo l’annunciatrice e lui era uno dei premiati. Lì per lì non mi ha dato emozioni eccezionali, poi ci siamo iniziati a frequentare, lui era una persona gentile, mi suscitava simpatia, vedevo in lui una bontà interiore”.