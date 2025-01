Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, pasticcio tariffa puntuale. Polemiche e cittadini infuriati : "Il confronto dove è finito?"

Non si placa la polemica sull’entrata in vigore dellache va a sostituire la vecchia Tari. Sul caso, (tema già ad alta tensione visto anche il caos porta a porta e la contro-rivoluzione che dovrebbe cambiare tutto un’altra volta) ilcomunicativo e di gestione di un passaggio così importante come quello dei soldi che i modenesi dovranno sborsare, è destinato a far discutere ancora a lungo. Hera, attore primario in questa commedia degli equivoci, attaccata frontalmente dal sindaco Mezzetti (che ha qualche differenza di vedute anche rispetto al suo assessore Vittorio Molinari), sceglie la strada del silenzio. La tabella nella lettera a 180mila modenesi che ha fatto infuriare il primo cittadino e che riporta chiaramente il numero esatto dei conferimenti annuali di spazzatura indifferenziata che ogni famiglia ha a disposizione senza pagare forse 3 euro (se non 4) ad ogni apertura extra, era stata vistata e approvata a dicembre anche dalla giunta.