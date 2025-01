Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 13 al 19 gennaio 2025: arriva Santos Pellicer

© US MediasetUn nuovo arrivo è pronto a sconvolgere gli equilibri de La. Nel corso dei prossimi episodiinfatti nella tenuta, il figlio del nuovo maggiordomo Ricardo. Adulatore con le giovani cameriere, ma insolente verso i più grandi, il neo valletto chiarisce subito al padre che non intende riallacciare alcun rapporto con lui. E, come se non bastasse, comincia a stringere un pericoloso legame con Petra Arcos. Nelle attenzioni dientra però anche Vera, già fidanzata con il cuoco Lope.La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lunedì 13, il figlio di RicardoPelayo scopre che Lorenzo ha ingaggiato il signor Bernal per far fare brutta figura a Catalina e impossessarsi dell’attività delle marmellate.