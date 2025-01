Terribile Lorenzo me lo ha detto senza microfono Grande Fratello rivelazione choc di Helena

Leggi su Caffeinamagazine.it

Scoppia un nuovo caso al. Dentro la casa più spiata d’Italia, il clima resta teso. Il ritiro di Jessica Morlacchi nel corso dell’ultima puntata ha fatto partire una sorta di resa dei conti tra due fazioni contrapposte: da una parte Luca Calvani, Amanda Lecciso ePrestes; dall’altraSpolverato, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. In una posizione intermedia, invece, si trovano tutti gli altri concorrenti.Dentro la casa si discute ancora di quanto accaduto in puntata. In particolare, uno degli inquilini, parlando in sauna con un’amica, ha raccontato qualcosa che nessuno sembrava aver notato. “Un fatto grave”, secondo il suo resoconto. La clip è stata diffusa sui social, scatenando un acceso dibattito tra chi si è dichiarato scandalizzato dall’episodio e chi, invece, ritiene che si tratti di un fatto completamente inventato.