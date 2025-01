Oasport.it - Pagelle slalom Madonna di Campiglio: l’Italia deve credere e sperare in Vinatzer, perché non c’è altro

DI2025Albert Popov, 10 e lode: con Grigor Dimitrov da tempo in parabola discendente, il 27enne si candida a nuovo eroe dello sport bulgaro, anche più dei tre olimpionici di Parigi 2024 (due lottatori ed il pesista Karlos Nasar, rivale storico del nostro Antonino Pizzolato). Regala al suo Paese una vittoria, la seconda della storia, dopo ben 45 anni, e può considerarsi a tutti gli effetti il degno erede di Peter Popangelov. Prima di oggi il brevilineo classe 1997 di Sofia vantava un terzo posto a Palisades Tahoe nel 2023. Oggi ha costruito il suo capolavoro sul muro della 3Tre, dove ha fatto letteralmente il vuoto. Una rimonta eroica, da ottavo a primo. Sono quelle storie per cui si ama lo sci alpino.Loic Meillard, 7,5: sempre una estrema pulizia tecnica, non dà mai la sensazione di essere il più veloce.