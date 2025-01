Sport.quotidiano.net - Rbr, un’andata da sogno. Ecco come i biancorossi si sono presi questa A2

di Loriano Zannoni15 vinte e 4 perse, 30 punti e primato solitario al termine dell’andata. È RivieraBanca a guardare tutti dall’alto in basso al giro di boa. Non Cantù, Udine, Pesaro, Brindisi o Fortitudo: in ordine sparso le papabili per la promozione diretta in estate. C’è Rbr a comandare e l’ha fatto dall’inizio alla fine, giustificando col gioco la pole position in vista del ritorno. È un primato che ha ragioni precise, quello biancorosso. Caratteristiche strutturali della squadra che, miscelate dal lavoro di Sandro Dell’Agnello, hanno lanciato una volata che non si è ancora fermata. 1. INIZIO COL BOTTO Sorprendente, da stropicciarsi gli occhi e da spellarsi le mani. L’inizio di campionato, soprattutto per le premesse, è stato straordinario. Con Robinson appena arrivato e la squadra alle prese col tentativo di trovare la chimica, l’idea è che il gruppo Rbr non fosse ancora pronto.