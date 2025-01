Ilgiorno.it - Disagi senza fine per i pendolari. Aumentano i tempi di percorrenza: "Lavori di manutenzione necessari"

Leggi su Ilgiorno.it

Lecco e Milano da domani sono più lontane di 13 minuti. Per percorrere in treno la cinquantina di chilometri della linea S8 Milano Porta Garibaldi–Lecco via Carnate ci vorrà un’ora e un quarto, invece dei soliti 62 minuti. Un aumento del tempo di viaggio del 20%. Sarà così per quasi due mesi, fino a inizio marzo. Domani i tecnici di Rfi inizianodie infrastrutturali, che rendonoo modificare e rallentare la circolazione tra le stazioni di Porta Garibaldi, Greco Pirelli e Monza. "Da Porta Garibaldi fino a Monza l’orario di partenza è anticipato di 13 minuti – spiegano da Trenord – Da Monza a Lecco riprende l’orario ufficialevariazioni". Tradotto: si partirà prima, ma si arriverà al solito orario. "Da Lecco a Monza nessuna variazione – proseguono da Trenord –.