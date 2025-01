Lanazione.it - L’omicidio dopo la discoteca. Campi si ’ferma’ per Maati. Gli indagati: "Niente da dire"

di Pier Francesco Nesti e Pietro Mecarozzi Un minuto di silenzio perMoubakir: è quello organizzato dal Comune diper ricordare il diciassettenne barbaramente ucciso una settimana fa. L’appuntamento è domani alle 11 in via Tintori, proprio dove è stato commesso, per ricordare, ma anche perno a ogni forma di violenza. Ad annunciarlo il sindaco diAndrea Tagliaferri, che già subitoil tragico episodio del 29 dicembre ci era andato giù pesante rivendicando al tempo stesso il lavoro svolto dall’amministrazione comunale: "Dall’inizio dell’anno abbiamo avviato tavoli provinciali sulla sicurezza in collaborazione con la Prefettura e la Questura - ha detto Tagliaferri -, ribadendo con forza la necessità di un maggiore controllo del territorio e di un incremento del numero di agenti operativi".