Sport.quotidiano.net - Sella, un cammino troppo in salita. Undici partite senza Carlos Delfino

Dopo il cenone e prima della Befana, laprosegue con i preparativi per la trasferta di domenica a Milano in casa dell’Urania, la prima di un 2025 che avrà subito bisogno di una scossa, vista una classifica precaria, resa ancor più preoccupante dall’ultimo ko incassato contro Vigevano. Anno nuovo ma problemi vecchi, almeno per il momento, soprattutto sul fronte infermeria, che resta piena, in attesa di novità riguardanti i lungodegentie Alessandro Sperduto. "Ad inizio gennaio tutti e due faranno dei controlli specifici per capire a che punto sono con il recupero dai rispettivi infortuni e una volta terminati dovremmo avere maggior chiarezza su quali saranno le giuste tempistiche per riaverli in gruppo". Così aveva detto, un paio di settimane fa, il gm biancorosso Renato Nicolai, aggiungendo, "al momento, non abbiamo un’idea precisa, ma non siamo nemmeno in grado di sbilanciarci".