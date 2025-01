Anteprima24.it - Polveri sottili 2024, denuncia Legambiente: “In Campania 8 città fuorilegge, anche Napoli”

Tempo di lettura: 3 minutiInquinamento atmosferico nelboccia 8in: c’è. L’associazione ambientalista ha analizzato i dati dell’anno appena trascorso, per quanto riguarda i livelli dellePM10 (fonte: centraline Arpac). In 8 non avrebbero rispettato il limite previsto di 35 giorni, con una concentrazione media giornaliera inferiore a 50 microgrammi per metro cubo (µg/mc). Nel dettaglio del, in testa “alla classifica dellesecondo la normativa vigente” ci sarebbe Acerra, con 85 giorni di sforamento registrati nella centralina posizionata nella zona industriale (a cui si aggiungeil dato dei 53 giorni rilevato dalla centralina di Scuola Caporale). A seguire San Vitaliano ( Scuola Marconi) con 57 superamenti (lo scorso anno 74),(Ospedale Pellegrini) con 56 giorni, Volla (Via Filichito) con 48 giorni.