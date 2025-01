Ilrestodelcarlino.it - Meteo impazzito, alluvioni e frane: l’area di Bologna è la più colpita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 1 gennaio 2025 –metropolitana diè al primo posto fra le province italiane più colpite da eventiestremi (17), che, in realtà, "tanto straordinari non sono". È quanto rileva l’Osservatorio Città Clima di Legambiente nel bilancio realizzato in collaborazione con il Gruppo Unipol, che ha analizzato piogge, mareggiate e venti forti che hanno colpito il nostro Paese. L’analisi pone la città, con quattro avvenimenti, al quarto posto (insieme a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna) tra le città più colpite della Penisola, dietro a Roma, Genova e Milano. Infatti, non è solo il dato delfelsinea a essere in crescita. I numeri certificano un’Italia sempre più sotto scacco della crisi climatica. Nel 2024, per il terzo anno consecutivo, gli eventiestremi hanno superato quota 300 e quest’anno sono stati 351 lungo tutto lo Stivale.