Roma tutto pronto per il concerto di Capodanno

Sound check, controllo luci e bonifica dell’area. Il Circo Massimo si prepara ad aprire i cancelli per ildidella Capitale. I fan più sfegatati di Gabry Ponte, Boy George, Pfm e Orchestracca sono pronti ai cancelli già dalle 19 per unche aprirà le danze di fine anno alle 21:30 per accompagnareni e non solo alla mezzanotte. Sono previste migliaia di persone in quello che si annuncia comunque come un grandedinonostante le polemiche per il ritiro dell’invito da parte diCapitale a Tony Effe e la conseguente rinuncia per solidarietà al rapper di Mahmood e Mara Sattei. Sono centinaia gli addetti alla sicurezza e agli impianti tecnici per uno spettacolo dalle enormi dimensioni come solo i concerti al Circo Massimo sanno regalare.