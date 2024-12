Ilgiorno.it - Roberto Guerrisi ammazzato per aver difeso sua figlia dalle violenze del fidanzato: lei aveva già denunciato i maltrattamenti

Bergamo – Voleva difendere suadel, maè stato ucciso a 42 anni con un colpo di pistola alla testa davanti a un’azienda di Pontirolo Nuovo, nella Bassa bergamasca. A sparare, con una calibro 22, sarebbe stato lo zio del ragazzo, Rocco Modaffari, che domenica è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario e portato nel carcere di Bergamo. Altri due parenti di Modaffari, entrambi italiani, sono stati indagati per favoreggiamento personale. Ora si è scoperto anche che ladi, che ha due giovani sorelle,il ragazzo perall’autorità giudiziaria il giorno precedente al delitto. Le tre ragazze hanno 15, 18 e 22 anni ma non è chiaro, al momento, quale di loro fosse vittima di. Tra le due famiglie, entrambe calabresi, era quindi in corso una disputa.