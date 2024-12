Scienza Luna fusione e staminali | ecco le principali promesse del 2025

Leggi su Ildenaro.it

Nuove missioni verso la, terapie da celluleall’insegna della medicina rigenerativa, passi verso l‘energia dae grandi attese da intelligenza artificiale e computer quantistici: sono fra lescientifiche del. “Getteremo le basi per l’esplorazione umana dellae di Marte”, scrive la Nasa su X riferendosi al nuovo anno. Il riferimento è al programma Artemis che intende portare nuovamente astronauti sulla, nonostante ritardi e slittamenti. Intanto altri lander privati si preparano a scendere sul suolore, mentre l”astronomia è in fermento per l’attesa entrata in funzione in Cile dell’osservatorio Vera Rubin. I progressi importanti fatti nel 2024 dall’energia dafanno sperare in nuovi record, mentre la fisica delle particelle attende che in Svezia venga acceso il nuovo acceleratore European Spallation Source, destinato a diventare la sorgente di neutroni più potente al mondo.