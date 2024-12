Inter-news.it - Moviola Cagliari-Inter: Doveri dimentica dei cartellini! Ma gestisce bene

ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la diciottesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 0-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – L’supera nettamente ilcon un 3-0 alla Unipol Domus, ma oltre al risultato e ai protagonisti in campo, èessante analizzare la prestazione arbitrale di Daniele. A supportarlo, gli assistenti Mondin e Moro, il quarto ufficiale Giua (già noto per aver diretto-Como), e al VAR Serra assistito da Maresca. La gestione della gara è stata complessivamente positiva, ma non priva di episodi da, soprattutto nella prima metà del match. Nel primo temposi è trovato a fronteggiare unaggressivo, soprattutto in difesa, e situazioni di gioco intricate.