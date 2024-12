Ilfattoquotidiano.it - Corea del Sud nel caos: impeachment anche per il presidente ad interim, che si sospende

Si aggrava la crisi politica indel Sud. Dopo l’votato per ilYoon Suk Yeol per aver imposto la legge marziale, in vigore per 6 ore lo scorso 3 dicembre, l’Assemblea nazionale ha votato la stessa misura nei confronti delad, Han Duck-soo, con un voto di 192-0.Han aveva preso il posto di Yoon ma la decisione del Parlamento, controllato dall’opposizione, lo ha portato ad autorsi. La mozione era stata presentata giovedì dal principale partito di minoranza per la sua riluttanza a riempire i 3 posti vacanti presso la Corte Costituzionale in vista dell’esame da parte di quest’ultima delle accuse di ribellione contro Yoon Suk Yeol.“Rispetto la decisione dell’Assemblea nazionale e, per non aggiungere altra confusione e incertezza,rò le mie funzioni in linea con le leggi in attesa di una decisione rapida e saggia da parte della Corte Costituzionale”, ha detto Han Duck-soo dopo il voto dell’Assemblea nazionale.