Zubcic in testa a metà gara nel gigante sulla Gran Risa. Notte fonda per l'Italia

Filipconferma il suode rapporto con lae comanda dopo la prima manche delin Alta Badia: il croato lo scorso anno diede spettacolo in particolare nella primacon un duello accesissimo con Marco Odermatt, arrivando secondo e anche in-2 giunse ai piedi del podio. Sfida con l’elvetico che potrebbe riproporsi ancora, ad un anno di distanza.comanda le operazioni con il crono di 1’16?08 davanti a un fantastico Alexander Steen Olsen con un vantaggio di cinque centesimi: il norvegese ha interpretato in maniera aggressiva la pista, prendendosi rischi e non avendo alcun timore reverenziale. In terza piazza c’è un Odermatt, meno perfetto del solito e reduce dalle fatiche della Val Gardena: la prima parte dellal’ha presa come adattamento alle nuove condizioni della neve per spingere di più nel finale, giungendo a 19 centesimi di ritardo da