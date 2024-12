Sport.quotidiano.net - Orgoglio di essere Italiano. "Il presidente Saputo sogna di restare in Europa. Vogliamo accontentarlo»

Felicità è vedere la festa dei milleduecento tifosi rossoblù arrivati a Torino. E’ aver regalato un Natale di gioia a, "un– dice Vincenzo– che ha questo sogno di tenere il Bologna ine che merita tutto il nostro sudore". Felicità è anche vedere segnare Dallinga a 44 secondi dal suo ingresso in campo. Ci scherza su volentieri: "Che cosa gli ho detto quando l’ho messo in campo? Che era ora che facesse qualcosa di importante per farci vincere qualche partita. Fin qui Thijs ci era andato vicino, ma il fatto che adesso si sia sbloccato cambia tutto: avere un centravanti in fiducia è tutta un’altra storia". Ha il sorriso del vincitorenella sala stampa dello stadio Olimpico. Ma non per questo intende far passare in cavalleria un primo tempo in cui il suo Bologna è sembrato la pallidissima copia della squadra ammirata nelle precedenti uscite.