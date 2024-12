Ilrestodelcarlino.it - Il Sommo Poeta illumina i borghi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un grande successo, ieri nelle Marche, a Montegiorgio (Fermo) per Dante per i, viaggio favoloso nell’Italia che c’è, un progetto della Società Nazionale Dante Alighieri, con il sostegno del Ministero del Turismo. Sotto la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory – nella cornice di Palazzo Alaleona, grazie all’ospitalità della famiglia Beleggia – , fra i protagonisti alla lezione di geografia sono intervenuto Simone Betti e lo stesso Finazzer Flory per le letture teatrali dalla Divina Commedia. Presenti anche Massimo Temperini, presidente del Comitato di Fermo della Società Dante Alighieri, il vicesindaco e l’assessore alla Cultura del Comune di Fermo. Il progetto gode del patrocinio della Società Geografica Italiana e del Giubileo 2025 Città del Vaticano e il sostegno di Intesa Sanpaolo.