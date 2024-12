Migranti Tajani | Salvini ha svolto suo ruolo va assolto

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 19 dic. (askanews) – “Sono convinto chedebba essere”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antnio, a margine del summit Ppe a Bruxelles, a proposito della sentenza per il processo Open Arms, attesa per domani a Palermo. “Mi pare veramente singolare – ha sottolineato – che un ministro che fa il proprio dovere venga incriminato, non bisogna mai utilizzare la giustizia a fini politici e questo mi pare un caso che crea certamente sospetti a questo proposito. Se fossi stato un magistrato avrei agito diversamente. I magistrati devono sempre rispettare il principio della tripartizione dei poteri che sono il fondamento della democrazia moderna: il potere giudiziario deve fare il potere giudiziario, il potere legislativo deve fare il potere legislativo e il potere esecutivo deve fare il potere esecutivo.