Spider-Man 4 | Charlie Cox dovrebbe apparire nel film e non sarà il solo volto noto

Leggi su Cinefilos.it

-Man 4:Coxnele nonilI fan della Marvel Comics sperano da anni di vedere-Man e Daredevil incrociarsi nell’MCU, e sembra che gli eroi newyorkesi siano pronti a scontrarsi nella prossima uscita solista dell’arrampicamuri.Nell’ultima edizione della sua newsletter, Jeff Sneider ha condiviso alcune delle cose che ha sentito su-Man 4,ancora senza titolo, e sebbene non sembri altrettanto sicuro di alcune delle voci più diffuse, sembra piuttosto fiducioso cheCox apparirà nel. Matt Murdock e Peter Parker si sono incontrati brevemente in-Man: No Way Home, ma non è esattamente la stessa cosa che vedere i loro alter ego in costume condividere lo schermo, quindi speriamo che questo si riveli accurato.