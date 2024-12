Thesocialpost.it - Donna disabile investita a Rivoli: portata in ospedale, 30 giorni di prognosi

In un drammatico incidente avvenuto a, unaè statae successivamente ricoverata in, dove le è stata diagnosticata unadi 30. Questo episodio ha messo in luce la necessità di migliorare le misure di sicurezza e l’assistenza alle persone con disabilità quando si trovano in situazioni di rischio.Circostanze dell’incidente: come è avvenuto l’investimentoL’incidente è avvenuto in una via centrale di, in una zona ad alto traffico, dove la visibilità era ridotta a causa delle condizioni atmosferiche avverse. La, che si spostava utilizzando una sedia a rotelle, stava attraversando la strada quando è stata travolta da un veicolo in transito.Il conducente del veicolo ha dichiarato di non aver visto lain tempo per poter frenare, nonostante il limite di velocità fosse rispettato.