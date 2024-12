Laprimapagina.it - Catania: Piano Urbanistico Generale

Il gruppo consiliare del PD, insieme alla sezione tematica Officina Democratica, ha presentato una iniziativa itinerante, attraverso i municipi della città, per discutere l’atto di indirizzo, che emergerà dal nuovo, dove sono interessati tutti i territori della città.È importante che ogni territorio faccia proprio quel disegno e lo discuta e commenti, tenendo conto delle sue specificità e delle sue istanze fondamentali.Un modo efficace di rappresentare la realtà è immaginarla come un sistema di fondi e flussi. In ogni istante un territorio o una città, ha una dotazione di fondi: la sua popolazione; le sue infrastrutture; il suo patrimonio immobiliare; il verde; il suo capitale umano, e così via. Da questi fondi si dipartono dei flussi: fisici; demografici; economici; finanziari; sociali; culturali, e così via.