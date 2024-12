Ilfattoquotidiano.it - Spotify EQUAL: da Giorgia a Emma e Annalisa oltre 70 artiste unite per raccogliere fondi a sostegno delle donne nell’industria musicale

Ieri sera a Milano si è tenuto il gran gala di beneficenzaItalia con70per. Sul green carpet hanno sfilato, Anna,, Ariete, BigMama,, Francesca Michielin, Gaia, Miss Keta, Noemi, Rose Villain, Clara e Victoria. L’evento ha permesso di32mila euro, che, grazie all’associazioney, saranno impiegati adella formazione professionalenella produzione, nella scrittura e nella composizione, ovvero i settori in cui la componente femminile è meno rappresentata.Aumento dell’80% di braniitaliane nelle playlist – In Italia, l’impegno disi è concretizzato in un’attenzione che ha portato il numero di canzoni diitaliane incluse nelle playlist editoriali ad aumentare dil’80% per quanto riguarda il nostro Paese negli ultimi tre anni.