Promozione la Jesina paga i due ko e scivola al terzo posto in classifica

Fine anno amaro per la. Dal primodi due settimane fa alattuale viste le due sconfitte di fila della squadra di Omiccioli. A brindare in vetta alla fine del girone di andata è la Fermignanese, seguita da un Vismara ancora imbattuto. Da dietro sta salendo forte la Vigor Castelfidardo quarta, a un solo punto dalla. Il Marina non va oltre il pari in casa dell’ultima. La Biagio Nazzaro si prende la seconda vittoria di fila in casa in attesa del recupero di sabato a Pergola. Il Moie Vallesina rialza la testa confermandosi quest’anno la bestia nera dellacon la vittoria di sabato in campionato dove aver eliminato i biancorossi in Coppa Italia. Vittoria importante e sempre in un derby per il Sassoferrato Genga contro la Pergolese, mentre tonfo pesante casalingo per il Barbara Monserra in casa contro la Vigor Castelfidardo.