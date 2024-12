I campioni distribuiscono sconfitte record

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-17 00:13:40 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:La Lazio ha subito la peggiore sconfitta casalinga di sempre quando idell’Inter hanno vinto 6-0 a Roma.La Lazio ha iniziato la serata a pari punti con l’Inter ed è in testa alla classifica di Europa League, ma non ha saputo rispondere alla straordinaria prestazione offensiva della squadra di Simone Inzaghi.Erano imbattuti da 12 partite casalinghe e non perdevano davanti ai propri tifosi da marzo.Hakan Calhanoglu ha portato l’Inter in vantaggio dal dischetto al 41?, dopo un rigore assegnato per fallo di mano, e Federico Dimarco ha raddoppiato prima dell’intervallo con un tiro al volo.Nicolo Barella è andato a segno portandosi sul 3-0 sei minuti dopo la ripresa, prima che Denzel Dumfries segnasse due minuti più tardi e Carlos Augusto e Marcus Thuram completassero la disfatta nel finale.