.com - Bove: “Il calcio una comunità, l’affetto per me è la parte genuina di questo sport”

Leggi su .com

(Adnkronos) – Edoardotorna a parlare. Dopo il malore che lo ha colpito durante la partita tra Fiorentina e Inter, il centrocampista viola ha pubblicato un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram: “Ciao a tutti, in questi giorni difficili ho avuto modo di pensare molto. Seppur la condivisione sui social non sia nella mia natura, vorrei esternare un pensiero che mi ha colpito nel profondo. Lo spiacevole episodio avvenuto durante Fiorentina-Inter, mi ha dimostrato, ancor più di quanto pensassi, che ilè molto più di una partita, di un campionato, o di una carriera. Ilè unadi persone, legate dalla stessa passione, che condividono momenti di gioia, commozione, rabbia, delusione e sofferenza”. “Proprio in questi momenti mi rendo conto di quantosia genuino, di quanto, al dì la dei risultati, della competizione o della concorrenza siamo tutti uniti.