Lazio-Inter, Dumfries per ribadire la sua importanza. Una funzione!

si disputerà lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Tra gli 11 titolari di Simone Inzaghi ci sarà Denzel, assente contro il Bayer Leverkusen per un’influenza.LA SFIDA –sarà il match clou della sedicesima giornata di Serie A. I nerazzurri si presentano alla sfida con la volontà di riscattarsi dopo la sconfitta amara contro il Bayer Leverkusen, in Champions League, maturata nei minuti finali del secondo tempo. La squadra di Simone Inzaghi, che ritroverà Denzeldal primo minuto, dovrà fronteggiare unasicuramente in salute, come si evince dal terzo posto in Serie A condiviso con i nerazzurri e la Fiorentina e dal primo posto nel girone unico di Europa League. Entrambe le squadre non intendono perdere terreno dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, club le cui ambizioni di successo finale si fanno più evidenti man mano che trascorrono le giornate.