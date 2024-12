Calciomercato.it - Juve-Venezia non è finita: tifosi ancora furiosi con Vlahovic

Dopo essersi presi a male parole sul terreno di gioco, il litigio tra Dusane idellantus prosegue anche sui social: contestazione dura nei confronti dell’attaccante serboLe brutte notizie in casantus non si fermano al risultato, ma alla delusione del pareggio si aggiunge anche la tensione per quello che è successo al termine della gara: il litigio trae la Curva Sud.Le tensioni connon si placano: “Deve mettersi in testa che gioca nella” – Calciomercato.it (LaPresse)Non una bella scena quella che ha coinvolto l’attaccante serbo e una parte della tifoseria bianconera dopo il fischio finale.non è nuovo a reazioni nei confronti del pubblico, soprattutto quando gli vengono toccate corde delicate, e a fare specie è che la contestazioni nei suoi confronti sia arrivata dopo una delle sue migliori prestazioni stagionali.