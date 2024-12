Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-12-2024 ore 08:00

LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto mezzi pubblici a rischio oggi per lo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico l’agitazione coinvolgeràla rete Atac bus periferici gestiti da operatori privati fuori città interessate le linee di Astral Cotral il servizio sarà comunque garantito fino alle 8:30 e poi nel pomeriggio dalle 17 alle 20 previste anche manifestazioni dalle 9 alle 13 un corteo Partirà da Piazzale Tiburtino per raggiungere Piazza Indipendenza Intanto abbiamo Code in entrata sul tetto Urbano della A24 a partire dal raccordo e sulla diramazione disud da Torrenova aperto uno invece da Castel Giubileo e arrivano all’aeroporto dell’Urbe le code sulla via Salaria auto infine anche sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti perché arriva da Pomezia sulla via Pontina rallentamenti e code fino al Raccordo stessa cosa sulla via Aurelia abbiamo rallentamenti e code da via Pio Spezi sermerio in tangenziale direzione Stadio Olimpico code dalla Nomentana a Corso di Francia ed infine sul Raccordo Anulare solite Code in carreggiata interna tra Casilina e Appia bene da tipo pesche tutto per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito