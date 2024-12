Ilnapolista.it - Verstappen insulta i commissari di gara: «Stupidi idioti». Nessuna indagine da parte della Fia

Durante l’ultimo gp di F1stagione, Max, ha deciso di non tenersi dentro nulla. Con il quarto titolo consecutivo già in tasca, e con tutta (ipotizziamo) la soddisfazione possibile, il pilota Red Bull ha liberamenteto ididopo la penalità di 10 secondi.Al via del gp di Abu Dhabi,ha avuto un contatto con Piastri (McLaren). Idihanno deciso di sanzionare l’olandese con 10 secondi di penalità. Dopo averla scontata al pit-stop, il campione del mondo si è lasciato andare in un team radio: «Possiamo chiedere di darmi venti secondi di penalità?»., infatti, nonostante la penalità, è comunque riuscito a risalire le posizioni, terminando poi il gran premio in sesta posizione.Leggi anche:incazzato col mondo è uno spettacolo, lo sport si regge sulle rivalità (Telegraph)sanzione adopo gli insulti al gp di Abu DhabiCome riporta Autosport.