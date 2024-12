Lanazione.it - Nicola Orlandi: Crescita del Servizio Civile Universale in Liguria

, carrarese d’origine ma operatore nella provincia spezzina, in particolare a Sarzana e Val di Magra, in qualità di rappresentante regionale degli operatori volontari delper laha partecipato a Roma all’Istituto Superiore Antincendi all’assemblea di monitoraggio e consultazione del. Oltre a lui erano presenti i rappresentanti delle altre regioni e nazionali con lo scopo di fare il punto della situazione ed individuare punti di forza e debolezza del. Dalla relazione da lui esposta a tutte le delegazioni d’Italia è emerso che da quando è stato eletto rappresentante regionale la situazione è passata da una stagnazione a unacostante. Nonostante sia solo ad operare in tutte le funzioni attribuitegli dal mandato di rappresentanza istituzionale si sono evidenziati dei benefici come il supporto continuo ai nuovi aspiranti delegati regionali che dopo anni daranno origine alla vera e propria delegazione ligure.