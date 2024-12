Iodonna.it - Ha solo 12 anni, ma il suo look sul red carpet di "Mufasa: Il Re Leone" sembrava quello di un'adulta

Leggi su Iodonna.it

Alla première di: Il Redi Disney a Los Angeles, il redè stato dominato da Beyoncé e sua figlia Blue Ivy. Madre e figlia hanno catturato l’attenzione con uncoordinato che ha suscitato tanta curiosità quanto polemiche. L’uscita ha infatti messo in risalto nonla somiglianza tra le due, ma anche l’opportunità di esporre la 12enne alle luci dei riflettori con un“da grandi”. Per non parlare della presenza di papà Jay-Z, finito al centro delle polemiche dopo la denuncia di abusi sessuali. Beyoncé e le altre star sul reddi The Lion King guarda le foto Beyoncé ha una piccola sosiaBeyoncé e Blue Ivy hanno scelto di brillare con abiti metallizzati che si richiamano l’uno all’altro, mostrando un’armonia perfetta.