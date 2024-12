Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | Benedict Cumberbatch sarà di ritorno

Leggi su Universalmovies.it

Il film eventoin questi giorni è parte integrante del classico gioco delle speculazioni di fine anno, ma di tanto in tanto sbucano conferme alquanto piacevoli.Se nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della possibilità che Chris Evans possa tornare nuovamente a mettere piede su un set di un film MCU (il nostro articolo a questo indirizzo), infatti, quest’oggi diamo la notizia – e questa è certa – chesicuramente uno degli attori del cast guidato dai fratelli Russo.Intervistato dal canale giapponese TV Groove (via GamesRadar), il divo di Hollywood ha confermato il suocome Doctor Strange, e nel farlo si è detto molto entusiasmato: “Penso che ci saranno degli sviluppi davvero interessanti in futuro, e non vedo l’ora di vedere cosa succederà dopo.