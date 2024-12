Lettera43.it - Luigi Mangione e l’anno nero che potrebbe averlo trasformato in un killer

Da studente brillante a presunto assassino. Qualcosa deve essere cambiato nella vita di, il 26enne accusato di aver freddato con colpi di pistola il Ceo di United HealthCare, Brian Thompson. Quando è stato catturato,oltre all’arma non registrata e a un silenziatore, aveva con sé 100 mila dollari, documenti falsi e un manifesto anticapitalista con tanto di rivendicazione: «Mi scuso per i traumi creati ma andava fatto, bisognava eliminare questo parassita.».L’impero di famiglia costruito dal nonno immigrato italianoDifficile però capire come e perché il migliore studente della Gilman, scuola superiore privata del Maryland con una retta annuale di 35 mila dollari, sia arrivato a tanto. Diplomatosi nel 2016, anon mancava nulla: non solo è attraente e intelligente, ma è pure nato in una famiglia potente e benestante di Baltimora le cui fortune si devono soprattutto al sudore del nonno, Nicholassenior, arrivato dall’Italia senza un quattrino.