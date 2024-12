Donnaup.it - Pasta matta furba al vino, in 5 minuti

Leggi su Donnaup.it

al, in 5La ricetta di oggi è una base per torte rustiche. Simile allabrisée, anche questa è assai versatile e quindi adatta ad un sacco di preparazioni diverse, ma a differenza di quella originale andremo ad aggiungere tra gli ingredienti ilbianco o rosso, a seconda del risultato finale che volete ottenere. Io la preparo usando olio extravergine al posto del burro. Le dosi sono per due basi che potrete usare per la stessa torta (torta rustica con Base e “coperta”) o farne due diverse. Dimezzando le dosi ne otterrete una soltanto, ovviamente va benissimo per una teglia di 22 o 24 cm.E’ facilissima da fare, si prepara veramente in 5ed è facilissima da stendere non ha bisogno di altra farina all’infuori di quella che vedrete elencata negli ingredienti.